مدرب "الأهلي دبي": واثق في عودة اللاعبين للتألق خلال مواجهة بني ياس

أبدى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، ثقة كبيرة بلاعبيه وقدرتهم على العودة للتألق من جديد، عبر المباراة المقررة أمام بني ياس مساء السبت في المرحلة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.



ويتطلع شباب الأهلي دبي إلى نفض غبار الهزيمة التي مني بها أمام الظفرة صفر 2 يوم السبت الماضي ضمن منافسات كأس الخليج العربي، كما يتطلع للعودة إلى الانتصارات من جديد بعد تعادله السلبي أمام الجزيرة في مباراته الماضية بالدوري.



وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي للمباراة أمام بني ياس، المقررة على ملعب استاد راشد "نقابل منافس يعمل بشكل جيد منذ بداية الموسم في بطولتي الدوري والكأس، وهو من الفرق ذات التنظيم الجيد، ولا بد أن نعود إلى أدائنا المعهود والتركيز حتى نحسم المباراة لمصلحتنا ونحصد نقاطها."



وأضاف: "فريقنا يمتلك أفضل عناصر وهم على مستوى عال من الذكاء والاحترافية، ويعلمون أن المباراة مهمة خصوصا بعد الخسارة الأخيرة في بطولة الكأس... لا وقت للاسترخاء، واللاعبون يعلمون أهمية الفترة القادمة ولديهم الكثير ليقدموه، وأثق في قدراتهم على العودة سريعا للتألق."



ومن جانبه، قال عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي دبي: "مباراة بني ياس من المباريات المهمة والصعبة في نفس الوقت، ونعد جماهيرنا بتقديم أفضل أداء وأن أساهم في تحقيق الفوز والعودة للانتصارات."



وأضاف: "منافسنا من الفرق الجيدة التي قدمت مستويات متميزة في الموسم الحالي، وظهر بشكل طيب مع انطلاقة المنافسات، وهو يكمل ما بدأه في الموسم الماضي."