حبس عاطل متهم بالاتجار بالأقراص المخدرة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه.



تلقى اللواء نبيل سليم, مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "ع. ر" 28 سنة، عاطل، بحوزته 1000 قرص مخدر، و9000 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.