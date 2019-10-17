وزير التعليم يلقى محاضرة فى معرض فرانكفورت الدولى للكتاب

ألقى وزير التربية والتعليم ورئيس بنك المعرفة المصري، محاضرة اليوم في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عن التطوير الشامل لنظام التعليم المصري.



وتحدث شوقي خلال المحاضرة عن خطة التطوير الشامل لمناهج التعليم الأساسي في مصر، كما تحدث عن مشروع بنك المعرفة المصري، واستعرض الموقع الإلكتروني لبنك المعرفة، وما يتضمنه من مناهج دراسية للتعليم الأساسي ومحتوى إضافي لمساعدة الطلاب على فهم الدروس بشكل أفضل.



وتطرق إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق النظام الجديد، والتي تتضمن تغيير عقلية الطالب من حفظ المواد الدراسية، إلى التعلم من أجل الفهم والتعلم المستمر على مدار الحياة.



كما تحدث عن فرص تعاون وزارة التربية والتعليم، وبنك المعرفة المصري، مع مختلف الناشرين لتقديم محتوى تعليمي جديد بشكل مستمر.



ويشارك بنك المعرفة المصري، كواحد من أكبر المكتبات الرقمية في العالم، في مؤتمر فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام، والذي يعد أهم معارض الكتاب حول العالم، وذلك لعراقته التي تمتد على مدار خمسة قرون.