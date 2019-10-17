"النقد الدولى" يرى انحسارًا فى التوترات بين أمريكا والصين

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه يرى بوادر انحسار في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهو ما يقلل الضرر الذي لحق بالفعل بالاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية الانتقامية التي تبادل البلدان فرضها.



وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد إنها تشعر بتفاؤل لأنباء اتفاق تجاري مبدئي توصلت إليه واشنطن وبكين الأسبوع الماضي، لكنها حثت أكبر اقتصادين في العالم على العمل صوب "سلام تجاري" دائم.



ودعت جورجيفا، التي كانت تتحدث إلى الصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أيضا إلى أن يعمل البلدان معًا لإصلاح نظام التجارة العالمي لضمان عالم أكثر سلامًا ورخاء في المستقبل.