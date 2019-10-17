بليجريني: يجب ألا يتسلل الشعور بالرضا عن الذات لوست هام

قال مانويل بليجريني مدرب وست هام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه لا يجب أن يتسلل الغرور لفريقه بسبب البداية الجيدة له في المسابقة، مشيرا إلى أنه يجب أن يتوقع اختبارا صعبا أمام إيفرتون المتعثر بعد غدٍ السبت.



ويحتل الفريق اللندني المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من ثماني مباريات، ويتقدم على اثنين من الفرق التي توصف بأنها ضمن الستة الكبار في الدوري الممتاز، وهما توتنهام هوتسبير صاحب المركز التاسع ومانشستر يونايتد الذي يحتل المركز 12.



وقال بليجريني للصحفيين "أعتقد أننا في المكانة التي نستحقها ونعرف الأوجه التي نرغب في التحسن فيها. المنافس يعد صعبا دوما في جوديسون بارك. إنه يملك مجموعة من اللاعبين الجيدين. فزنا عليه 3-1 الموسم الماضي عندما كنا في وضع مشابه لما نحن عليه الآن".



وتابع "لكن المواسم تختلف وأنا واثق من أننا سنجد إيفرتون وهو في أفضل مستوياته وستكون مباراة صعبة. لا يهم ما إذا كانوا قد خسروا المباريات الأخيرة".



وتراجع إيفرتون نحو منطقة الهبوط وبات يحتل المركز 18 من بين 20 فريقا برصيد سبع نقاط من ثماني مباريات. ويمكن لفريق بليجريني على النقيض، أن يتقدم للمركز الثالث عقب الفوز.



وقال التشيلي بليجريني "يجب ألا نفكر في ذلك، ولكن في المباراة التي نحتاج أن نخوضها، يجب أن نسعى لتحسين مستوانا وأن نلعب بشكل أفضل وبطريقة هجومية مع الدفاع بشكل قوي".