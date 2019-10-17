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ماذا تعرف عن يوم ارتداء اللون الوردى لدعم مرضى السرطان؟

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:38 م
جريدة الدستور
مارسيل نظمى
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شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وغدًا يوم الجمعة 18 أكتوبر هو يوم ارتداء اللون الوردي الذي يرمز لدعم المصابين بهذا المرض.

تعاني حوالي 55000 امرأة وحوالي 370 رجلاً من المصابين بسرطان الثدي كل عام، وتموت 11000000 امرأة و 80 رجلاً سنوياً من المرض، وهذا يعادل الإحصاء وفاة واحدة كل 45 دقيقة من سرطان الثدي.

ويجتمع فيما يطلق عليه "بينك داي" أو "يوم ارتداء الوردي" آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد لدعم وتعزيز شهر التوعية بسرطان الثدي بهدف جمع الأموال للأعمال الخيرية وإظهار التضامن والدعم للمتضررين من سرطان الثدي، ويشجع اليوم الناس على ارتداء شيء وردي ودعم سرطان الثدي.

وتوجد مؤسسة خيرية تحمل اسم Wear it Pink ومقرها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم حاليًا بتمويل ما يقرب من ثلث أبحاث السرطان التى تجرى فى هذا الشأن، وفي العام الماضي، استجابت المؤسسة لما يقرب من 7 ملايين طلب لدعم سرطان الثدي.

ومنذ إطلاقها في عام 2002، جمعت أكثر من 33 مليون جنيه إسترليني لأبحاث سرطان الثدي، للمساعدة في دعم ارتداء يوم وردي، وتطلب المكاتب والمدارس من الناس التبرع وارتداء اللون الوردي لهذا اليوم، كما يعقد الناس أيضًا مبيعات الخبز، والسحوبات والحفلات ذات اللون الوردي - مع كل الأموال التي يتم جمعها في اتجاه سرطان الثدي الآن.

ويتخذ العالم في شهر أكتوبر من كل عام اللون الوردي لونه الأساسي، ففي عام 1985 تم اختيار شهر أكتوبر ليكون شهر التوعية بسرطان الثدي عالمياً، وذلك كشراكة بين جمعية السرطان الأمريكية وقسم الصيدلة في شركة «Imperial» للصناعات الكيميائية، ودعمت منظمة الصحة العالمية الفكرة وشجعت تطبيقها في بلدان العالم حتى بدأ العمل بها على المستوى الدولي منذ عام 2006.


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