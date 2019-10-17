خيرت: أردوغان فتح سجون شمال سوريا لتحرير عناصر داعش

قال اللواء عبدالحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، إن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على حجم القدرات الأمنية والعسكرية التي تمتلكها أي دولة تعاني من هذه الآفة، ولكن التنسيقات السياسية مع الدول الكبرى ضرورة مهمة حتى تكون الإرادة الدولية حاضرة في المواجهة.



جاء ذلك في حديثه بندوة: "كيف يفكر الإرهابي؟"، اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت ولا تزال لديها الرؤية والإرادة الواضحة في مواجهة الإرهاب على كل المستويات، مؤكدًا أنه منذ عام 2014 إبان تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مرت الدولة المصرية بمراحل متعددة في مواجهة الإرهاب، والأرقام توضح ذلك عام 2014، واجهت مصر 222 عملية إرهابية، وفي 2015 نحو 594 عملية إرهابية، وفى 2016 كانت 199 عملية إرهابية، وفي 2017 كانت 50 عملية إرهابية، وفى 2018 واجهت مصر 4 عمليات إرهابية، ومنها عمليتان فشلتا فى تحقيق أهدافهما.



ولفت إلى أنه وفق هذه الأرقام، فمراحل مواجهة الإرهاب في مصر تؤكد أنه حتى يناير 2017 كانت مواجهة الإرهاب فى وضع، وعقب هذا التاريخ كان الوضع مختلفًا تمامًا، وهو ما تثبته الأرقام، حيث قبل هذا التاريخ كان من يحكم العالم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكان له موقف واضح من القيادة المصرية ودعمه الواضح لتنظيم الإخوان، إلا أن الوضع اختلف بعد فوز الرئيس ترامب مطلع يناير 2017، ومن ثم الوضع والرؤية اختلفت لتدعم القيادة والدولة المصرية نحو مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية التنسيقات السياسية مع الدول الكبرى في محاربة هذه الآفة الخبيثة.



ولفت" خيرت" إلى ضرورة أن نعى جيدًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين الإرهاب والتطرف، حيث الإرهاب حركة تستلزم التعامل الأمني من الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتطرف فكر يحتاج للتعامل من جانب مؤسسات الدولة، مثل الأزهر والكنيسة والثقافة والإعلام والمجتمع المدني حتى تكون مواجهة الفكر بالفكر، وهو ما حدث من الدولة المصرية ولا يزال، مؤكدا أن وقوع أي عملية إرهابية يكون بسبب عجز فى المعلومات، وهذا لا يقلل إطلاقًا من حجم المنظومة الكبيرة للدولة فى مواجهة الإرهاب.



وأكد "خيرت" أن توضيح هذه المصطلحات ضرورة مهمة، حتى تكون الأمور واضحة، مشيرًا إلى أن الإرهاب والأمن بينهما علاقة طردية، حيث نجاح الأمن في الوصول إلى ثغرات لدى الإرهابي، يكسبه قدرة على تحقيق ضربة استباقية وهو ما نجحت فيه القوات الأمنية خلال الفترة الأخيرة من توجيه العديد من الضربات للإرهابيين والقضاء عليهم، وفي حالة العكس، ووصل الإرهابي لثغرة لدى الأمن تقع العملية الإرهابية، ومن هناك تأتي العلاقة، مؤكدا أن الإرهابي يفكر ويخطط في الحصول على ثغرات، ومن ثم يحاول تحقيق هدفه وهذا فكره، كلما نجح الأمن في سد هذه الثغرات كلما انخفضت وتيرة العمليات الإرهابية وهو ما يحدث مؤخرًا.



فى السياق ذاته، أكد وكيل جهاز أمن الدولة السابق أن ترامب له رؤية واضحة للشرق الأوسط، وظهر ذلك في حديثه مؤخرا الذي عبر فيه عن أنه كان اليوم الأسود عندما دخلت أمريكا الشرق الأوسط وتدخلت في تغيير الأنظمة، مؤكدًا أن أمريكا قبل ترامب خلقت تنظيمات إرهابية تقوم بحروب بالوكالة، مثل داعش والقاعدة والإخوان، مؤكدا على أن مثل هذه التنظيمات هي التي تعيش، بخلاف الجماعات الإرهابية، مثل "الناجون من النار والتكفير والهجرة والجهاد"، وغيرها من الجماعات التى تم القضاء عليها، مؤكدا على أن تلك التنظيمات مثل القاعدة وداعش والإخوان مرتبطة بأجهزة مخابرات دولية وتقوم بحروب بالوكالة، لذلك دورها لا ينتهي لكن دورها ممكن أن يتغير طبقًا لمصلحة تلك الأجهزة التى تحركها، مشيرًا إلى أن الجميع تابع فتح السجون فى شمال سوريا وهروب تنظيم داعش يأتي هذا فى إطار مخطط يقوم به أردوغان الرئيس التركي من أجل إحياء هذا التنظيم الإرهابي مرة أخرى، للقيام بأدوار أخرى للعبث فى خريطة المنطقة، فيما تم في نهاية اللقاء تكريم اللواء خيرت.