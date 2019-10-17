لص يقبل رأس سيدة عجوز أثناء السرقة

عرضت سيدة عجوز في البرازيل أن تعطي ما تحمله من مال للص مسلح خوفًا من أن يؤذيها أو يطلق النيران عليها، لكن الأخير أخبرها بأنه لا يحتاج إلى نقودها، وبدلًا من إطلاق النار عليها طبع قبلة على جبينها.



وأظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في البرازيل، اللص الذي كان يرتدي خوذة، وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه، بينما يسرقه شريكه تحت تهديد السلاح.



وخلال عملية السرقة التي جرت الثلاثاء الماضي، تحدثت المسنة الضعيفة التي تعيش في منزل مجاور للصيدلية، إلى اللص، وعرضت عليه أن يأخذ مالها أيضًا، إلا أن السارق المسلح، ربت على كتفها في محاولة لتهدئتها، ثم قبّل جبينها.



وقال صاحب الصيدلية، صموئيل ألميدا، لموقع "جي 1" الإخباري المحلي، إن الرجال دخلوا إلى الصيدلية وطلبوا من الموظف أن يعطيهم كل الأموال الموجودة في الصندوق.



وأضاف "ألميدا" أن المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين، وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلًا من ذلك قبلها، وقال: "لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك".