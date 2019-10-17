كريم فهمي يوشك على الانتهاء من تصوير "ديدو"

يصور الفنان كريم فهمي مشاهده ضمن أحداث فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهوا"، بشكل شبه يومي، للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة لدخوله مرحلة المونتاج، استعدادًا لطرحه بموسم رأس السنة المقبل.



وكان كريم فهمي قد حصل على إجازة خلال الفترة الماضية، بسبب إصابته أثناء تصويره بعض المشاهد، مشيرًا إلى أن المخرج عمرو صلاح انتهى مما يقرب من 90% من تصوير أحداث العمل، وأوشك على الانتهاء من تصوير الفيلم.



"ديدو" تدور قصته في إطار لايت كوميدي، حول فكرة "عقلة الأصبع"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.