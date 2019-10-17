طرح أغنية جديدة من ألبوم هشام عباس

طرحت شركتا "مزيكا وعالم الفن" أغنية جديدة للفنان هشام عباس باسم "خليك هنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.



وتعتبر الأغنية ضمن ألبوم "عباس" الجديد، الذي سيطرح في الأسواق قريبًا، وهي من كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.



يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، طرحتا أربع أغنيات من ألبوم هشام عباس الجديد من قبل، وهي "شارى بالغالى" و"حذرتك" و"اهربى" و"عامل ضجة" وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابية.



ويقول مطلع أغنية "خليك هنا":..

خليك هنا خليك قرب هات عينى فى عينيك

الليالى وانت وانا عليا البعد مدوب فيا

قلبى داب وشوقى مستنى ليل نهار بنادى والله عليه

انت تيجى ياللى بحلم بيك اصل انت غالى روحى فيك