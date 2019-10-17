استدعاء مجرى التحريات حول عصابة لسرقة المواطنين

أمرت نيابة المرج باستدعاء مجري التحريات في القبض علي شكيل عصابي، يتزعمه مندوب شرطة مفصول تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة.



كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج مفادها أن "محمد.إ.ع" 40 سنة، مندوب شرطة مفصول ومقيم مساكن المحمودية دائرة قسم شرطة السلام أول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10359 501 لسنة 2018م السلام أول "مخدرات" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، و"خالد.ف" 54 سنة، عاطل ومقيم بمساكن المحمودية دائرة قسم شرطة السلام أول، والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 17782 لسنة 2009م السلام أول " تبديد " والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي "نصب، تبديد، شيك" بإجمالي حبس سنتين و6 شهور، و"عمرو. أ" 43 سنة، عاطل ومقيم مساكن أطلس ـ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مسجل خطر تحت رقم 1074 فئة ب "نصب"، والسابق اتهامه في 7 قضايا آخرها 287 لسنة 2012م السلام أول " سرقة بالإكراه "، والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي "سرقة، تبديد" بإجمالي حبس 4 سنوات، و"إبراهيم. ط" 29 سنة، عاطل ومقيم مساكن إيجكو 1000 ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان وله محل إقامة آخر مساكن الدلتا ـ دائرة قسم شرطة السلام أول والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرها 10505 لسنة 2012م السلام أول "سرقة بالإكراه"، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام حبس جزئي "مخدرات، ضرب" بإجمالي حبس 5 سنوات وشهر، و"هاني. إ" عاطل ومقيم 19 شارع قاسم العزب ـ دائرة قسم شرطة الشرابية والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 523 لسنة 2009م الأزبكية "سلاح أبيض" والمحكوم عليه في 4 أحكام حبس جزئي "تبديد، ضرب" بإجمالي حبس 2 سنة و8 شهور، و"وليد.ر" عاطل ومقيم مساكن إيجكو 1000 ـ دائرة قسم شرطة السلام ثان، والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 247 لسنة 2017م النهضة "سرقة" والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي "سرقة، مخدرات، ضرب" بإجمالي حبس سنة وشهرين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.



وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 3 طبنجة صوت، 4 جراب طبنجة، 2 جهاز لاسلكي "هيكلي"، مبلغ مالي خمسة آلاف جنيه، 2 نظارة شمس، واحد قايش عمليات، 3 لفافات ورقية.



وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات أيدوها واعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



وأقروا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وانفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.



وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.