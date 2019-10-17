وفاة عضو كونجرس كان في صلب التحقيق لعزل ترامب

توفي عضو الكونجرس الديمقراطي البارز ايلايجا كامنجز، الذي كان في صلب التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن 68 عاما، حسبما أفاد مكتبه.



وتوفي النائب عن مدينة بالتيمور في مستشفى جون هوبكنز "بسبب مضاعفات حالة صحية مزمنة"، دون الكشف عن سبب الوفاة.



وكان كامنجز شخصية مرموقة، وترأس لجنة الإشراف والإصلاح، واشتهر بقامته الفارعة وصوته الجهوري وبلاغته في الخطابة، وكان في صلب التحقيق لعزل الرئيس وتصادم معه مرارا في الأشهر الأخيرة.



وتحقق اللجنة في عدة قضايا، بينها معاملة إدارة ترامب للمهاجرين على الحدود مع المكسيك، ومساعيها لإضافة سؤال حول الجنسية في عملية الإحصاء العام المقبل.



وفي يوليو، وصف الرئيس الاميركي بالتيمور بأنها "مليئة بالجرذان والقوارض" وغير صالحة لعيش البشر، وألقى بمسئولية ذلك على كامنجز، الديمقراطي الأميركي من أصل إفريقي الذي مثل المدينة التي تسكنها غالبية من السود في الكونجرس منذ 1996، واقترح ترامب على كامنجز قضاء وقت أطول هناك.



وكتب كامنجز ردا على ذلك: "سيدي الرئيس، أنا أذهب إلى منزلي وإلى منطقتي يوميا، كل صباح أستيقظ وأذهب وأناضل من أجل جيراني، ويرتب علىّ واجبي الدستوري الإشراف على السلطة التنفيذية، ولكن واجبي الأخلاقي يحتم علىّ القتال من أجل أبناء دائرتي".