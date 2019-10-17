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حوادث

"قرض حسن".. ضبط أخطر صفحتين للنصب على مواقع التواصل

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:06 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لاتهامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم قدرتهما على منح قروض.

كانت معلومات قد توافرت إلى قطاع الأمن الوطني تفيد بإنشاء اثنين من العناصر الإجرامية صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى "أسرع قرض في مصر" و"قرض حسن" بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين.

وفي إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تم تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين المُشار إليهما وضبطهما، والعثور بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومي، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحاياهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتحقيق، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها وبخاصة الجرائم المرتبطة بعمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على مدخراتهم.

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