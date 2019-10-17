"للشعور بمعاناة الآخرين".. قصة اليوم العالمى للقضاء على الفقر

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على الفقر، ويتم الاحتفال به كل عام في 17 أكتوبر في جميع أنحاء العالم.



بدأ الاحتفال الأول بالحدث في باريس، فرنسا، في عام 1987 عندما تجمع 100000 شخص في ساحة حقوق الإنسان والحريات في تروكاديرو لتكريم ضحايا الفقر والجوع والعنف والخوف، ونقش الناس معاناتهم على النصب التذكارية للأب دوزيف ويرنسكي، مؤسس الحركة الدولية "أى تي دي" والتي هدفها محاربة الفقر، وأزيح عنه الستار في مثل هذا اليوم.



وفي يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة 17 أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر، ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطني، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة.



ودعا ذلك القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالًا باليوم، لدى طلبها ذلك، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، في حدود الموارد المتاحة، لضمان نجاح احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على الفقر.