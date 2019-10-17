حريق في سفينة بميناء دمياط

تلقى مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بلاغا يفيد بنشوب حريق في سفينة، حيث فوجئ العمال باندلاع النيران.



بدأت الواقعة عند تواجد السفينة "حبيبة M"، التي تحمل علم توجو، والمتراكية على رصيف رقم 9، حيث نشب حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة.



تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.



جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء، فجر اليوم، فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات، ونشب الحريق فيها صباحا، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وإخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق، وتحرير محضر شرطي بالواقعة.