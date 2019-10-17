متخصص فى الشأن التركى: 17 ألف سيدة وألف طفل فى سجون أردوغان

قال محمد ربيع، المتخصص والباحث في الشأن التركي، إن هناك ضغطًا على أردوغان من قبل المعارضة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن المعارضة ترفض سياسات أردوغان العدوانية سواء كانت على سياستها الخارجية أو فى الداخل التركي.



وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا بها أكثر من 17 ألف سيدة موجودة خلف السجون، مضيفًا أنه يوجود أيضًا ألف طفل عمرهم لم يتجاوز الثامنة عشر في السجون التركية، مؤكدًا أن سياسة أرودغان تجاه الصحافة والإعلام عدوانية و95% من الإعلام يسيطر عليه أوردغان وحزبه.



وأشار المتخصص في الشأن التركي، إلى أن هناك الآفًا من الصحفيين الذين فصلوا من وظائفهم، كما أن المعارضة طالبت بأن ينظر أردغان في سياسته تجاه دول المنطقة والتى جعلت تركيا الآن في معزل تام عن الجوار الجغرافى والجدوار الإقليمى، وهى الآن مرفوضة ومنبوذة من الدول العربية وكذلك من الدول الأوروبية، نظرًا لسياسات أردوغان العدوانية سواء فى الشرق المتوسط أو الغزو لأراضي سوريا.