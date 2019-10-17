لاعبو كرة قدم من كولومبيا ينظمون إضرابًا لتحسين ظروف العمل

قال اتحاد لاعبي كرة القدم في كولومبيا، اليوم الخميس، إن اللاعبين سينظمون إضرابا في إطار نزاع طويل الأمد بشأن ظروف العمل.



وتدهور الموقف في الأسابيع الأخيرة، بعد أن اشتكى لاعبون من عدم الاستماع لمطالبهم.



واحتجت فرق كبرى مؤخرا وجلس لاعبون على الأرض أو تناقلوا الكرة ببطء، فيما بينهم في الدقائق الأولى من المباريات.



وقال كارلوس جونزاليس المدير التنفيذي لاتحاد اللاعبين "اللاعبون وقعوا على عريضة لتنظيم إضراب".



وتابع: "عندما لا ينصت أرباب العمل لمطالبك فإن القانون يعطيك هذا الحق لإجبارهم على الاستماع".



وقال مسئولو الاتحاد الذين يمثلون اللاعبين من فرق الرجال والسيدات، إنهم لم يقرروا بعد متى سيتم هذا الإضراب.



وعرض وزير العمل الكولومبي التدخل للوصول إلى حل، وناشد الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين رسميا الأسبوع الماضي السلطات الكولومبية لفتح حوار مع اللاعبين.