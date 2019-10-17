قائمة استقالات أعضاء حزب التحالف بسبب "الزاهد"

كشفت مصادر من داخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن حالة استياء أصابت عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب؛ بسبب تصريحات رئيسه مدحت الزاهد، التي ادعى خلالها أنه يتعرض لحملة تشويه، واستخدم في تصريحاته ألفاظًا ومصطلحات معقدة للهجوم على الدولة ومؤسساتها لتبرير فشله في مهام منصبه.



وحسب المصادر، فإن "الزاهد" يحاول إضفاء أهمية على ما يقول للدفاع عن نفسه بدلًا من ترك منصبه للشخص الأجدر به، حفاظًا على مستقبل الحزب.



وأكدت المصادر، أن نفي "الزاهد" حدوث أكبر عدد من الاستقالات من الأعضاء، لاعتراضهم على سياسته الخاطئة داخل الحزب مجرد محاولة للخروج بنفسه من المطب السياسي للاستقالات.



وردًا على "الزاهد" أعلنت المصادر قائمة استقالات الأعضاء منذ توليه رئاسة الحزب وهم كل من: علي سليمان، عضو المكتب السياسي، خالد عبدالدايم، عضو اللجنة المركزية، مصطفى الجمال، أمين التثقيف، خالد رمضان، أمين التنظيم، وائل غالي، عضو اللجنة المركزية بأمانة الدقهلية، منصور عبدالفتاح جاد الكريم، أمين الحزب بمحافظة قنا، صلاح الجلاد، عضو أمانة الزقازيق، محمد مدحت مصطفى، أمين لجنة محافظة الإسكندرية.