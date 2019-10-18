للمرة الثانية.. ميجان ماركل تتألق بفستان من أيام الخطوبة

أطلت من جديد دوقة ساسكس ميجان ماركل بإطلالة خريفية ارتدت خلالها فستان رسمي باللون الزمردي الأخضر من علامة بروش مع معطف بيجي طويل وحذاء بني كعب عالي.



ووفقًا لموقع "فوج" زار دوق ودوقة ساسكس حفلًا لجمعية خاصة بالأطفال المرضى وعائلاتهم، مثّل ظهور الزوجين في هذا الحفل أول ظهور لهمًا معًا في المملكة المتحدة منذ أن وضعت ميجان مولودها الأول آرتشي في صيف هذا العام.



واختارت الدوقة ميجان ماركل أن تظهر بإطلالة خريفية خلابة، ارتدت فيها فستانًا رسميًا باللون الزمردي الأخضر من علامة باروش نسّقته مع معطف بيجي طويل وحذاء بني اللون بكعب عالي، وجددت ميجان إطلالتها هذه باختيار عصري للحقيبة، إذ حملت حقيبة أنيقة بنية اللون زيّنها شال حريري مطبّع، هي من علامة مونتوناس وكانت اللمسة العصريّة التي احتاجتها إطلالة الدوقة.



يعد هذا الظهور الثاني لميجان ماركل بهذا الفستان الأنيق، حيث ارتدته للمرّة الأولى في مقابلة تلفزيونيّة جمعتها مع الأمير هاري بعد إعلان خطوبتهما في 2017.



ويبدو أن اللون الأخضر الزمردي هو اختيار أنيقات العائلة الملكيّة البريطانية، إذ حضرت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون حفل عشاء رسمي خلال رحلتها الرسميّة مع الأمير ويليام إلى باكستان في اليوم نفسه، تألقت فيه بفستان أخضر مطرّز بالكامل من مصممة الأزياء البريطانيّة جيني باكهام