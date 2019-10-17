محافظ الدقهلية يوزع 150 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة

وزع محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، 150 عقد تقنين أوضاع لأراضى أملاك الدولة لمواطني مركزي شربين ودكرنس باستاد شربين الرياضي، بحضور سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإيهاب السلاب، وفوزي الشرباصي، عضوي مجلس النواب، ومحمد أبو العينين، رئيس مركز ومدينة شربين، وعلي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دكرنس.



وهنأ "المحافظ"، أهالي شربين ودكرنس الذين حضروا لتسلم عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، وقال: "أحييكم على جديتكم وحرصكم على تقنين الأوضاع"، مشيرًا إلى أن التقنين ضمان لحق المواطن والدولة.



وأوضح "المحافظ"، أن آخر موعد لقبول طلبات التقنين نهاية الشهر الجاري وبعدها ستتم إزالة كل المخالفات لغير الجادين، والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين التي هي مصلحة الوطن، وأن الدولة توفر كل التيسيرات في السداد وليس مطلوبًا من المواطنين سوى دفع رسوم الفحص.



وقال "المحافظ": "نقدم كل أوجه التيسير لغير القادرين والدفع بنظام الأقساط لمدة تصل إلى 7 سنوات"، وأشار إلى أنه سيبدأ في إجراءات رصف طريق استاد شربين وردم المصرف وسيتم الانتهاء منهم بنهاية يونيو المقبل.



وأوضح: أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا في إطار توجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير، حسب قوله.