الري: تأهيل وتطهير ترع أسوان لتوفير المياه للزراعات

واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت ومرافق وشبكات الرى والصرف ومحطات الرفع والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وخاصة خلال الموسم الحالى، وضمان وصول المياه إلى زمامات النهايات.



وقال المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، إنه تم تنفيذ عدة أعمال لتطهير ونزع الحشائش بالترع والمجارى المائية المختلفة لتحسين حالة الري، بالإضافة إلى رفع كفاءة بوابات الحجز وتأهيل جسور ترعة وادى الصعايدة وفروعها المختلفة، وإحلال وتجديد الستائر الجانبية للحفاظ على قطاع الترعة وتحسين حالة الري للزراعات ومختلف الاستخدامات.