حرب شوارع.. قوات مسلحة لـ6 دول تتدرب على فرض حصار على الإرهابيين

عرضت فضائية "روسيا اليوم "، تفاصيل تدريب أفراد القوات المسلحة التابعة لـ6 دول أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على خوض قتال الشوارع في المدينة، وفرض حصار على التشكيلات الإرهابية المسلحة.



يأتي ذلك في إطار تدريبات "التعاون – 2019" التي أجرتها قوات الرد السريع التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ميدان "مولينو" الواقع في مقاطعة نيجني نوفجورود الروسية.



واستخدم العسكريون البيلاروس والأرمن والقرغيز كتائبهم من أجل تحرير مدينة افتراضية، وتحرير سكانها من الإرهابيين، ثم دخلت المدينة قوات الشرطة والطوارئ المشاركة في التدريبات.



أما احتياطيات الإرهابيين التي تقدمت لمساعدة قواتهم الرئيسية فتم عزلها بنيران دبابات المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي بدعم من قوات المظليين.



يذكر أن تدريبات "التعاون – 2019" يشارك فيها نحو 3000 عسكري و300 قطعة للمعدات الحربية من أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان وطاجكستان، فضلًا عن قوات المظليين والقوات الخاصة وطائرات النقل.