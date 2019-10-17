الأمطار تُوقف رحلات البالون الطائر في الأقصر

توقفت الشركات السياحية العاملة في طراز سياحة البالون، اليوم الخميس، عن إقلاع الرحلات السياحية بمحافظة الأقصر، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث شهدت الأقصر هطول أمطار خفيفة، مما تسبب في إرجاء الرحلات لحين استقرار أحوال الطقس.



من جانبه، قال أحمد عبود، ممثل اتحاد الشركات السياحية العاملة في مجال البالون في محافظة الأقصر، إن شركات البالون تحرص على اتباع أقصى درجات الحماية والأمان، بالشكل الذي يسمح للسائح بالاستمتاع برحلته، والتحليق فوق المناطق الأثرية دون وجود أي مشاعر بالخوف أو القلق.



وأضاف، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن سلطات الطيران المدني كانت قد أبلغت شركات البالون، اليوم الخميس، بتأجيل رحلات الإقلاع ليوم آخر، بسبب ظروف الطقس، وهبوط أمطار مما يؤثر على مجال الرؤية خلال تحليق البالون.



وأشار إلى أن إقلاع البالون يتطلب توافر العديد من الشروط التي تضمن الحماية والأمان للسائح، من بينها الطيران في درجة حرارة لا تتخطى 30 درجة مئوية، وألا ترتفع سرعة الرياح عن 10 عقدات، وكذلك أن يكون مجال الرؤية صافيًا دون وجود سحب أو أمطار.



وأكد أن رحلات البالون خلال تلك الفترة تحظى بمعدلات إقبال كبيرة للغاية من جانب السائحين، لاسيما في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي.