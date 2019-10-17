وكالات الإغاثة تواجه صعوبات بشمال شرق سوريا مع نقص المياه

قالت وكالات إغاثة، اليوم الخميس، إنها تواجه صعوبة فى تلبية احتياجات ما يصل إلى 200 ألف مدنى فروا من القتال في شمال شرق سوريا، وتحدثت عن نقص المياه بمدينة الحسكة السورية.



ودفع هجوم تركي بدأ قبل أسبوع منظمتى ميرسي كور وأطباء بلا حدود إلى تعليق معظم أنشطتهما وسحب الموظفين الأجانب.



وبدأ الهجوم بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من المنطقة، وهو ما دفع البعض لاتهامه بالتخلي عن وحدات حماية الشعب الكردية التي ساعدت الولايات المتحدة في محاربة مقاتلي تنظيم داعش.



وما زالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر تمارسان أنشطتهما في شمال شرق سوريا، حيث تقدر اللجنة عدد النازحين ما بين 70 ألفًا و200 ألف شخص.



وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر، روث هذرينجتون، لـ"رويترز": "لم ننسحب من الشمال الشرقي ولم نقلص أنشطتنا فيه".



وأضافت أن المستشفى الميداني الذي تديره اللجنة والهلال الأحمر العربي السوري بمخيم الهول ما زال يعمل كالمعتاد، مشيرة إلى أنه يوزع المياه ووجبات الطعام على بعض السكان، ويستضيف المخيم 68 ألف شخص بينهم عائلات مقاتلين من داعش.



وتابعت هذرينجتون قائلة: إن السكان والنازحين بمدينة الحسكة يواجهون نقصًا في المياه.