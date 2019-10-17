ضبط 8 قضايا "مصنفات" فى المحافظات

وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لضبط قضايا مصنفات سمعية وبصرية وبث فضائيات.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات.



ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.