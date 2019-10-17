شرطة النقل تضبط 1154 قضية متنوعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لضبط قضايا الغش التجاري.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 1154 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

