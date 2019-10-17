أول تعليق من "الأسد" على العدوان التركي ضد سوريا

تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، بمواجهة الهجوم التركي في أي منطقة سورية، وذلك عقب العملية العسكرية التركية التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ الأربعاء الماضي، على شمال شرق سوريا.



وقال "الأسد" في أول تعليق له منذ بدء العدوان التركي على البلاد: "العدوان التركي الذي يشنه نظام أردوغان على بلدنا سببه الحقيقي الأطماع الخارجية بدول منطقتنا مهما حمل من شعارات كاذبة"، مضيفًا أن العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح ردت عليه سوريا عبر ضرب وكلائه.



وكانت تركيا أعلنت بدء عدوانها على شمال سوريا في 9 أكتوبر الجاري، بزعم محاربة الإرهاب، فيما تجري أنقرة عمليات قصف عشوائي وتطهير عرقي للأكراد داخل المدن الحدودية، من أجل إقامة منطقة آمنة لإعادة توطين اللاجئين السوريين داخلها، بينما تساعد العملية تنظيم "داعش" الإرهابي على العودة مرة أخرى.