صفقة انتقال نجم يوفنتوس إلى مان يونايتد مهددة بالفشل

اشترط المهاجم الكرواتي ماريو مانذوكيتشن مهاجم فريق يوفنتوس الايطالي، أن يتقاضي نفس الراتب الذي يتقاضاه في ايطاليا من اجل الذهاب إلى مان يونايتد.



ونشرت صحيفة ديلي اكسبريس الانجليزية ان اللاعب الكرواتي يريد الحصول علي نفس المبلغ الذي يتقاضاه في يوفنتوس وهو ٢٠٠ الف سترليني اسبوعيا، وقالت إن النادي الانجليزي قد يوقف الصفقة من اجل شروط اللاعب المادية المبالغ فيها.



وخرج مانذوكيتش من حسابات المدرب الايطالي الجديد ماوريسيو ساري الذي استبعده من القائمة الاوربية للفريق ولم يشركه حتي الان في الدوري وهو الامر الذي قد يسهل خروج اللاعب من الفريق بحثا عن آخر.