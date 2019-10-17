الشارقة يتطلع لمواصلة الانتصارات والعين يسعى لتصحيح مساره

تستأنف منافسات الدوري الإماراتي لكرة القدم، غدا الجمعة، بانطلاق مباريات المرحلة الرابعة، ويسعى الشارقة حامل اللقب إلى مواصلة سلسلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الوصل مساء السبت، بينما يتطلع العين إلى استعادة التوازن من هزيمته في الجولة الثالثة، عندما يستضيف فريق حتا في اليوم نفسه.



ويتصدر الشارقة، حامل اللقب جدول المسابقة، برصيد تسع نقاط بعد أن حقق الفوز في جميع المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في المسابقة هذا الموسم، وسيسعى لمواصلة حصد العلامة الكاملة والانفراد بالصدارة عندما يلتقي الوصل.



ولا يتوقع أن تكون مهمة الشارقة سهلة أمام الوصل، المتوج بلقب الدوري سبع مرات، والذي يسعى للدخول في أجواء المنافسة وتحقيق انتصاره الأول، حيث تلقى هزيمتين مقابل تعادل واحد خلال المباريات الثلاث الأولى.



ويأمل الوصل في تخفيف الضغوط الواقعة على كاهله ومديره الفني الروماني لاورينتو ريجيكامب في ظل نتائج الفريق في الدوري، كما يسعى لرد اعتباره بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الوصل أمام الشارقة صفر 4 يوم السبت الماضي ضمن منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي.



وربما يستمد الوصل الثقة شيئا ما من نتائجه أمام الشارقة في الموسم الماضي، حيث تعادل معه 1 1 ثم تغلب عليه 3 2 في المرحلتين 11 و24 من الدوري، على الترتيب.



وسيفتقد الشارقة جهود لاعبه الدولي ماجد سرور، حيث أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم في اجتماعها أمس الأول الثلاثاء إيقاف اللاعب خمس مباريات رسمية مع الشارقة مع تغريمه 200 ألف درهم إماراتي.



وفرضت العقوبة على اللاعب بتهمة مخالفته قواعد معسكر المنتخب في دبي قبل مواجهتي إندونيسيا وتايلاند في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



أما العين الاماراتي، الأكثر تتويجا في دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 13 لقبا، فيتطلع إلى نفض غبار الهزيمة في مباراته الماضية بالدوري أمام نظيره الشارقة الامارتي 2 3 في الثالث من أكتوبر الجاري، عندما يستضيف فريق حتا الاماراتي على ملعب استاد "هزاع بن زايد". واستعاد لاعبو العين الثقة بشكل كبير إثر فوز الفريق على النصر 3 1 يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات كأس الخليج العربي الإماراتي.



ويأمل حتا، العائد هذا الموسم لدوري المحترفين بعد غياب موسم واحد، في أن يتفادى تلقي هزيمة ثقيلة أخرى أمام العين، حيث خسر أمامه 2 6 على الملعب نفسه في آخر مباراة جمعت الفريقين في يناير 2018.



وتفتتح منافسات المرحلة غدا الجمعة بلقاء الظفرة مع عجمان واتحاد كلباء مع الفجيرة، بينما تشهد المباريات الأخرى المقررة مساء السبت لقاء شباب الأهلي دبي، وصيف بطل الموسم الماضي، مع بني ياس والوحدة مع النصر وخورفكان مع الجزيرة.