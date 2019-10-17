عايزها فوضى.. لماذا يدافع خالد على عن قيادات الإرهابية؟

يبدو أن المحامي خالد علي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، لا يجد حرجًا في قبول الدفاع عن أي متهمين حتى وإن كانوا عناصر بجماعة الإخوان الإرهابية، واتهاماتهم تتعلق بالإضرار بالمصالح القومية والأمنية لمصر.



ولا تتعجب إذا وجدت المحامي الحقوقي خالد علي، المحسوب على القوى المدنية، يدافع عن القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح، الذي تولى قيادة جماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة لأحكام القانون عقب إطاحة الشعب المصري بحكم الإخوان في ثورة الكرامة 30 يونيو، ولا تسأل عن مقابل دفاعه المادي عن المتهمين الإخوان المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بتهديد الأمن القومي المصري.



والأهم من ذلك هو التحركات المريبة والمنشورات الكاذبة التي ينشرها خالد علي، على مواقع التواصل الاجتماعي، فتجده وهو رجل القانون، يستخدم عبارات وألفاظًا في منشوراته يتهم بها الأجهزة الأمنية بخطف نشطاء صادر لهم أذون ضبط وإحضار في قضايا تتعلق بتقاضي تمويل خارجي.



ورغم أن المحامي الحقوقي مطلع على التحقيقات بصفته المحامي الخاص بهم، ويعرف الإجراءات القانونية، فإنه يستخدم الأسلوب المشين والاتهامات الباطلة للنيل من مصداقية مؤسسات الدولة، مما يثير اتهامه شخصيًا بالتواطؤ مع موكليه وآخرين على إثارة الفوضى والتشكيك في الدولة وأجهزتها الأمنية والقضاء المصري لصالح جهات وأنظمة حكم معادية لمصر وشعبها، إلى جانب غل يد العدالة وتشكيك الرأي العام في نزاهة القضاء وإجراءات الضبط، فهل يسعى خالد على لنشر الفوضى والعبث بمقدرات المصريين أم جميع ما سبق.