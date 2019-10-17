تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، تجديد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وأسندت النيابة للمتهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.