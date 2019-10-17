سياسي يدعو لحظر حكم الفيديو المساعد في ريو دي جانيرو

قد يتم حرمان فلامنجو متصدر الدوري البرازيلي لكرة القدم من استخدام نظام حكم الفيديو المساعد لو نجح سياسي غاضب في مسعاه أمام مجلس مدينة ريو دي جانيرو.



ويرغب أنطونيو دي ازفيدو في حظر استخدام هذا النظام في الولاية بداعي انه يقضي على متعة كرة القدم.



وأبلغ السياسي الملقب (زيكو) "كرة القدم متعة الشعوب ونظام حكم الفيديو المساعد يفسد هذه المتعة على الجميع".



وتابع: "كلنا نعرف متى تبدأ المباراة لكننا لا ندري الآن متى تنتهي لإن تقنية حكم الفيديو المساعد تستغرق وقتا طويلا لمراجعة القرارات التحكيمية.



ويدعو مقترح زيكو، الذي يحتاج إلى مصادقة المجلس قبل طرحة للتصويت الرسمي، لحظر نظام حكم الفيديو المساعد في كل المباريات الرسمية في ولاية ريو دي جانيرو ومن بينها مواجهات لفرق فلامنجو وبوتافوجو وفلومينيسي وفاسكو دا جاما.



وقال السياسي إنه لم يضع أي فريق في حساباته حين طرح هذا المقترح لكنه قدمه من أجل كل عشاق كرة القدم، متابعا: "عندما تنتهي المباراة يتحدث الجميع عن حكم الفيديو المساعد".



