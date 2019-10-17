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ضبط 29 ألف مخالفة مرورية
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:13 م
عمرو المزيدىطباعة
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 29551 مخالفة مرورية، وضبط 64 قضية بيئة.
يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.
أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 29551 مخالفة مرورية، وضبط 64 قضية بيئة.
يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.