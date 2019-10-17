ضبط 29 ألف مخالفة مرورية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 29551 مخالفة مرورية، وضبط 64 قضية بيئة.



يأتى ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون.

