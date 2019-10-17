"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمجموعة صور، عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، من عطلتها الأسبوعية.



وظهرت "رانيا"، ترتدي قميصًا مكشوفًا فقط، وتقف أمام ممشى البحر، ونالت الصور تعليقات كثيرة وكان أبرزها: "حضرتك نسيتي البنطلون".



يذكر أن الممثلة يوسف بطلة فيلم "ليلة حب"، الذي شارك في مهرجان "أرهوس" للسينما العربية بالدنمارك.