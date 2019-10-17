"محدش يجامل باسمي".. أبرز رسائل السيسي في حفل تخرج أولى دفعات طب القوات المسلحة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأولي طب بكلية الطب القوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمسي، في مركز المنارة بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء فضلًا عن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والمهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية.

وفيما يلي نرصد أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدفعة الأولى طب بالقوات المسلحة:-

أوعوا وزنكم يزيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصائح عدة لطلاب الطب بالكلية العسكرية والمصريين بخصوص المحافظة على الصحة والرياضة وعدم زيادة الوزن.

وأضاف: "لو بقت ثقافة عندنا إننا نخلي بالنا من كده ونراقب أكلنا كويس سينعكس على الأمن القومي بشكل لا يتصور".

وحول نتائج اختبارات الأمراض السارية، قال: "اتفاجئنا بحجم الزيادة وعدد كبير وده بيعمل ضغط وسكر وحاجات كتير خدوا بالك من نفسكم".

محدش يجامل حد بإسمي

حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى من المجاملة باسمه، قائلا: "من فضلكم أنا قلت لو سمحتم محدش يجامل حد بأسمي.. والله والله والله أنا عمري ما جاملت مخلوق".

وأكد الرئيس السيسي، على أن بناء الرجال أمر هام، مشددًا على بقاء الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة، فى الكلية طوال فترة الامتياز.

والله لم أجامل مخلوقًا خلال وجودي بالجيش

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المجاملات لا تبني الأوطان، مشيرًا إلى أنه خلال خدمته في القوات المسلحة لم يجامل أحدًا أبدًا.

وقال: "والله والله والله أنا عمري ما جاملت أي مخلوق أثناء وجودي في الجيش".

وتابع: "لما حد يجيلك ويقولك أنا ابن فلان، لو معاه الحق ياخد حقه فقط".

وأضاف، أن الدولة حريصة على زيادة عدد الجامعات في مصر، والفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد كبير من الجامعات.

المجاملة فساد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إنشاء كلية طب القوات المسلحة منذ 6 سنوات كان حلمًا، مضيفًا أن هذه الكلية بالأخص كان يتابعها بشكل شخصى يوميًا، مشددًا على ضرورة النهوض بالعلم والمعرفة، متابعًا: "نجحنا في تحقيق الحلم بتخريج الدفعة الأولى لكلية طب القوات المسلحة".

وطالب الرئيس، بعدم المجاملة في أي أمر يتعلق بالعمل العام داخل الدولة قائلًا: "المجاملة تساوي الفساد"، ولذلك نتائج الاختبارات كانت جيدة، مشيرًا إلى أن ميكنة الاختبارات في الكليات سوف تصبح مهمة خلال عامين من الآن للحد من المجاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.

مش هنضيع أولاد مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطبيق نظام الاختبارات على المراحل التعليمية يساعد على تطوير بلدنا، والعملية التعليمية في مصر.

وتابع: "لما جه وزير التعليم قال هنعمل اختبارات، كتير مننا منتبهش للفكرة وخاف على أولاده ودة طبيعي، بس أنا بخاف على كل أولاد مصر، ومش ممكن أبدا هنضيع أولاد بلدنا".

ووجه السيسي، رسالة للأسر المصرية، قال فيها: "ساعدونا ننجح ونطور بلدنا بثقتكم فينا، ومفيش حاجة بتتعمل الا بتنظيم وترتيب جيد، وعندي أمل كبير في كل شباب مصر".

ميكنة اختبارات الجامعات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توجد خطة لتعميم الاختبارات التي تجرى للطلاب في كلية الطب بالقوات المسلحة على باقي كليات الطب على مستوى الجمهورية.

وتابع السيسي: "قلنا هنستمر في هذه النتائج ونعممها على مستوى الدولة المصرية، نعمل اختبارات مميكنة في كل كليات الطب في مصر بالكامل، علشان نحيد تمامًا العامل البشري، ميبقاش فيه مجال للمجاملة ولا يقولك أصله ابن فلان، إحنا رايحين لكده مش الطب بس، بنتكلم على اختبارات لميكنة كل الاختبارات المتعلقة بالجامعة".