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تقارير ومتابعات

رسائل رئيس الوزراء من واشنطن

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:10 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية واشنطن، كلا من السيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور بوب مينينديز، زعيم الأقلية الديمقراطية باللجنة، وحضر اللقاء السفير ياسر رضا، سفير مصر فى واشنطن، وأطلق خلالها عدة رسائل. تستعرضها "الدستور" في السطور التالية:

- "أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا"
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية ومحورية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التى عقدها خلال الزيارة مع مسئولى الإدارة، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، تعكس هذه الأهمية، وتؤكد أن هناك رغبة مشتركة من الجانبين فى تطوير هذه العلاقات.

- "إدانة العدوان التركى على الأراضى السورية"
أكد رئيس الوزراء إدانة مصر هذا العدوان الصارخ على وحدة الأراضى السورية، مُحذرًا من العواقب الوخيمة التي سوف تترتب على هذا العدوان، مطالبًا الولايات المتحدة بضرورة العمل من أجل الوقف الفورى للعدوان، وأن تقوم القوات التركية بالانسحاب من الأراضى السورية.

- "لن نقبل بالمساس بحقوق مصر من مياه النيل"
ردًا على استفسار زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة العلاقات الخارجية عن تطورات ملف سد النهضة، شرح رئيس الوزراء الأسس الحاكمة للموقف المصري من هذا الملف، وما أبدته مصر على مدار السنوات الماضية من مرونة خلال المراحل المطولة للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهمات تأخذ فى اعتبارها مصالح كل الأطراف، مؤكدًا أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري، وأن الشعب المصري لن يقبل أن يتم المساس بحقوق مصر فى مياه النيل.

- "دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي"
أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه بنك الاستيراد والتصدير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة في الفترة القادمة، مضيفًا أنه يمكن أن تتضمن مناقشات وفد البنك الذي سيزور مصر دراسة مجالات التعاون في تحلية المياه، والربط الكهربائي، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

- "التعاون بين مصر وأباتشي"
خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس شركة أباتشي ورئيس الوزراء، أثنى رئيس الوزراء على التعاون القائم مع شركة أباتشى للبترول، معربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر.

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