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اقتصاد

تذبذب أداء مؤشرات البورصة فى آخر جلسات الأسبوع

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:09 م
جريدة الدستور
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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، (نهاية تداولات الأسبوع) مع اتجاه شرائح من المستثمرين الأجانب والعرب لتحقيق أرباح سريعة على خلفية الارتفاعات القوية التي سجلتها بعض أسهم الشركات الكبرى والقيادية، أمس، قابلتها عمليات شراء قوية للمؤسسات والصناديق المصرية على أسهم منتقاة في قطاعات الإسكان والعقارات والصحة، وبعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمضاربات.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ٢٫٩ مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 8ر717 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 7ر893 مليون جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 02ر0% ليبلغ مستوى 86ر14205 نقطة.

وارتفع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 61ر0% ليبلغ مستوى 71ر534 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر(إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي أضاف نحو 53ر0% إلى قيمة ليبلغ مستوى 96ر1414 نقطة.

من جهته قال حسني السيد، محلل أسواق المال: "إن السلوك الشرائي للمؤسسات المصرية دعم من أداء السوق اليوم، خاصة على صعيد أسهم قطاع الإسكان والعقارات التي تترقب حسم عروض شراء حصة من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان، وكذلك الشركة التي ستفوز بإدارتها في إطار توجه وزارة قطاع الأعمال لمشاركة القطاع الخاص في إدارة بعض الأصول المملوكة للدولة، وهو ما انعكس إيجابيًا على أداء أسهم القطاع ككل بالبورصة".

وأضاف السيد: "أن مؤشرات السوق لا تزال تتحرك في نطاق عرضى ضيق بين مستويى 14200 و14450 نقطة، ويبقى مستوى 14000 نقطة هو نقطة الدعم الرئيسية في المرحلة الحالية، انتظارًا لأى أنباء إيجابية قوية تقود السوق لكسر مستويات المقاومة ومواصلة مسيرة الصعود، وهو ما يتطلب تحسنًا أكبر في معدلات السيولة بالسوق".

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