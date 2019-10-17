سمير فرج ومحمود منصور يدعمان مبادرة 1000 كاتب

أصدرت اللجنة الاعلامية لمبادرة 1000 كاتب، بيان صحفي بدعم اللواء والخبير الاستراتيجي الدكتور سمير فرج للمبادرة، وانضمام اللواء والخبير الاستراتيجي، محمود منصور للجنة الاستشارية، وذلك لدعمهم الشباب والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي؛ وفقًا لرؤية مصر 2030، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية خلال الفترة المقبلة، تحت اسم المشروع الوطني الشبابي؛ وذلك لدعمهم للشباب والثقافة والقوة الناعمة والسلام العالمي، وفقا لرؤية مصر 2030.



وذكرت اللجنة الإعلامية، في بيانات صحفية سابقة، عن انضمام شخصيات عامة ومؤثرة للجنة الاستشارية، السفيرة منى عمر، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق للشئون الإفريقية عضو مجلس قومي للمرأة، والسفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق ورئيس الشئون الخارجية بالبرلمان، والدكتورة هويدا رمضان، عميد كلية الإعلام، والمخرج الكبير مجدي أبوعميرة، والناقد الكبير طارق الشناوي، والإعلامي الكبير دكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة ورئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والإعلامية الكبيرة بوسي شلبي، مقدمة برنامج احلى النجوم، والمخرج الكبير خالد مهران، والكاتب الصحفي الكبير ياسر شورى مدير تحرير جريدة الوفد، والكاتب الصحفي الكبير عادل السنهوري، باليوم السابع ورئيس تحرير صوت الأمة سابقا، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعوض المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا وزميل مساعد بالمجمع الملكى البريطانى ومحكم دولى وتجارى، ومحام مشاهير الفن والرياضة، والمهندس أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع الأهرام جروب الدولية، ومها شريف، نائب رئيس حزب الغد، وعائشة العولقي، مدير المركز الثقافي اليمنى، واللواء محمود منصور، الخبير الاستراتيجى ومؤسس المخابرات القطرية، واللواء أركان حرب د. سيمر فرج، الخبير الاستراتيجي ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق.