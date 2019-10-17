حريق محدود على سفينة بميناء دمياط

صرّح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بأنه بتاريخ اليوم الخميس، الموافق 17-10-2019، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وأثناء تواجد السفينة "حبيبة M" التي تحمل علم توجو، والمتراكية على رصيف رقم 9، حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة.



وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه جارٍ حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.



جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء، فجر اليوم، فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.