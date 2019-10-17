الإسكان: تسهيلات للمصريين بالخارج لشراء أراضى العلمين

استجابت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لطلب المستثمرين المصريين، ببحث إيجاد تسهيلات للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما نقلته لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أقامتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى مدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".



وأكدت الهجرة على موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على البدء في بحث إيجاد برامج خاصة وتسهيلات للمصريين بالخارج، تتعلق بأسلوب الدفع والسداد الخاصة بشراء الأراضي فى مختلف المناطق بالعلمين الجديدة.



تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى، الجاري تنفيذها، للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات، التي تحققت فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.



وتواصلت وزارة الهجرة مع وزير الإسكان، الذي بدوره رد على الفور، وأوضح أنه تم تحديد الحد الأقصى لعدد السكان، الذي يسمح بالتواجد به وفقا للنطاقات الأمنية المختلفة، كما تم التعاون بين مسئولي الطاقة النووية والهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ لإعداد مخطط لشبكة طرق إشعاعية مركزها منطقة تواجد السكان في النطاقات الآمنة المحيطة بالموقع هذه الطرق تؤدي إلى طريق دائري يأخذ الحركة إلى الطريق الإقليمي الساحلي (بعد نقله جنوبًا)، وتم عمل دراسة Origin & Destination study، والتي تقيس الزمن المطلوب؛ لإخلاء إجمالي السكان المتواجدين داخل النطاقات المختلفة في المدد الزمنية المطلوبة.