خمسة قتلى في زلزال ضرب جنوب الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية أن الزلزال الذي ضرب، مساء الأربعاء، جزيرة مينداناو جنوب البلاد، وبلغت قوته 6.4 درجات، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وسقوط عشرات الجرحى.



ووقع الزلزال، مساء الأربعاء ودمر عددًا من المنازل، وأكدت السلطات المحلية الخميس سقوط خمسة قتلى و53 جريحًا.



وأوضح مجلس الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية أن ثلاثة أشخاص قتلوا نتيجة انزلاق التربة، كما قتل شخص في انهيار جدار، وقتل الخامس نتيجة إصابته بذبحة قلبية بسبب الذعر.



كما سجلت مؤسسات الرصد حصول أكثر من 300 هزة ارتدادية ضعيفة المستوى، واستبعدت تمامًا حدوث تسونامي.



وتقع الفلبين على خط حزام النار في منطقة المحيط الهادئ، وتتعرض عادة للزلازل.