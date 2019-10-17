التضامن: علاج 80 ألف مريض إدمان خلال 2019

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين بخدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية اقترب من 80 ألف مريض، منذ بداية العام الجاري.



وأوضحت، أنه تم علاج المرضى بالشراكة مع المستشفيات الجامعية والتي تتمثل في ثلاث مستشفيات هى "مركز الطب النفسي بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، مركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش بجامعة عين شمس، ومركز الطب النفسي بمستشفى كلية طب المنصورة بجامعة المنصورة"، كما تم علاج 80% بالتعاون مع المستشفيات الأخرى الشريكة مع الخط الساخن.



وأضافت الوزارة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدم خطة طموحة لتعميم خدمات علاج الإدمان بكافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وذلك في إطار برنامج الحكومة المعتمد من البرلمان (20182022) مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2019 تمت زيادة عدد المراكز العلاجية من 12 مركزًا في 6 محافظات إلى 23 مركزًا في 14 محافظة.