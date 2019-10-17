طلب برلمانى لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الأحوزة العمرانية

تقدم النائب البدري أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، والمخططات التفصيلية، وكردونات المبانى فى القرى والمدن.



وأوضح "ضيف"، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الذي يتم تطبيقه حاليًا، على مستوى الجمهورية، يوجد شرط أساسى فى القانون، ينص على حظر التصالح في المخالفات حال البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى بعض الحالات، وهناك العديد من الحالات فى القرى التى لن ينطبق عليها هذا الشرط، نتيجة عدم اعتماد الأحوزة من ما يقرب من 10 سنوات، مما يهدد بعدم تطبيق القانون وضياع الثروة العقارية، أو التصالح دون وضع اطارات واشتراطات محددة تتمثل فى اعتماد الأحوزة لمنع التمدد العشوائي، وضياع حق الدولة.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عددًا من القرى على مستوى الجمهورية لا يوجد لها ظهير صحراوي، وبالتالي لا بد من سرعة إيجاد حلول لمشكلة الزيادة السكانية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولهذا يجب التنسيق بين الوزارات المعنية بالأحوزة، سواء الزراعة أو الإسكان أو التنمية المحلية؛ لسرعة اعتماد المخططات، قائلًا: "اعتماد الأحوزة يسهم بشكل كبير في سرعة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، وبمثابة كلمة السر في تطبيق القانون".