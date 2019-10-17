8 معلومات عن محطة مترو هليوبوليس قبل افتتاحها

تستعد الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لافتتاح محطة هليوبوليس، المدرجة في المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو، مع نهاية الشهر الجاري.



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محطة هليوبوليس قبل افتتاحها.



1 ـ مقامة على مساحة حوالى 10 آلاف متر مربع.



2 ـ تتكون من 3 مستويات مكيفة من الشارع للرصيف.



3 ـ بها سلالم كهربائية لخدمة الركاب من الشارع للرصيف.



4 ـ مزودة بماكينة لاستخراج تذاكر المترو آليًا بجانب شبابيك التذاكر بالمحطة.



5 ـ هي المحطة التالية لمحطة هارون في اتجاه نادى الشمس ولا تتوقف القطارات بها حاليًا.



6 - مع افتتاحها رسميًا سيسمح بتوقف القطارات بها.



7 ـ محطة هليوبوليس كان مخططًا افتتاحها مع باقى محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتدة بمصر الجديدة منتصف يونيو الماضي، إلا أنه تأجل افتتاحها بسبب استمرار أعمال تنفيذها والتشطيبات بها، نتيجة تأخر استلام موقعها من محافظة القاهرة.



8 ـ تعتبر أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط حاليًا.