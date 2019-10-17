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محمد إمام: "الرجوع للجيم بيفكرني بأول يوم مدرسة"
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:01 م
هدير شعراويطباعة
نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من إحدى الصالات الرياضية.
وظهر إمام فى الصورة داخل "الجيم"، معلقًا: "مش عارف ليه الرجوع للجيم بيفكرنى بأول يوم مدرسة".
يذكر أن محمد إمام قد تعاقد على فيلم جديد عن بطل الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى، لكنه لم يذكر أى تفاصيل للتصوير.
وظهر إمام فى الصورة داخل "الجيم"، معلقًا: "مش عارف ليه الرجوع للجيم بيفكرنى بأول يوم مدرسة".
يذكر أن محمد إمام قد تعاقد على فيلم جديد عن بطل الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى، لكنه لم يذكر أى تفاصيل للتصوير.