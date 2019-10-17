محمد إمام: "الرجوع للجيم بيفكرني بأول يوم مدرسة"

نشر الفنان محمد إمام، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من إحدى الصالات الرياضية.



وظهر إمام فى الصورة داخل "الجيم"، معلقًا: "مش عارف ليه الرجوع للجيم بيفكرنى بأول يوم مدرسة".



يذكر أن محمد إمام قد تعاقد على فيلم جديد عن بطل الجيش المصرى إبراهيم الرفاعى، لكنه لم يذكر أى تفاصيل للتصوير.