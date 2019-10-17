فايقة فهيم: "وعي المصريين" السبيل لمواجهة أي مخططات

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن معركة الوعي هي أهم المعارك التي على المجتمع بأسره خوضها، فعلى الرغم كل ما حققته الدولة المصرية من إنجاز سواء على صعيد الأمن الداخلي، بفرض هيمنة القانون، أو على صعيد الجاهزية العسكرية بإعادة بناء جيش هو الأقوى إقليميا.



وأضافت "فايقة فهيم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دأب دائمًا على التحذير من الوقوع في شرك مخططات الداخل والخارج؛ لأنها باتت تستهدف عقل ومشاعر المصريين عبر توظيف أدوات التدليس ونشر الأكاذيب واصطناع حالة ثورية زائفة، مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لها المجال والمناخ الملائم.



وأكدت "عضو مجلس النواب" على أن مكامن القوة الحقيقة تتركز في وعى المصريين؛ لأنهم وحدهم القادرون على حماية وطنهم، وبأيديهم قد يتسببون في ضياعه إذا هزموا في معركة الوعي، التي يقف ضدها قوى الشر والإرهاب بدعم من قطر وتركيا.



وشددت "فهيم" على أنه لا سبيل لمصر سوى تحقيق الانتصار في هذه المعركة، عبر سماع صوت العقل والحكمة، ودعم القيادة السياسية في قراراتها.