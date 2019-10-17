قصة شيرين عبد الوهاب مع السوشيال ميديا: "لسانك حصانك"

"ذلات لسان".. هذا هو المبرر الذي عادة ما تستخدمه شيرين عبدالوهاب لتبرير كل شيء يحدث، فهي دائمًا ما تطلق الكلمات التى يُساء فهمها، فتصبح بعد ذلك حديثًا لمواقع التواصل الاجتماعى، ثم تخرج لتعتذر، ويتكرر هذا السيناريو عدة مرات بين فترة وأخرى، حتى إن عددًا من المشاهير وجهوا نصائح لشيرين كى تكف عن إطلاق الكلمات العشوائية، والتي تضعها في مأزق.



حكاية 4 مواقف سببها "لسان شيرين عبدالوهاب":



"أنا خسارة فى مصر"

قالت شيرين خلال حفل الكريسماس الذي أحيته في القاهرة: "أنا خسارة في مصر"، بالإضافة إلى أنه أثناء وجودها على المسرح انكسر زجاج إحدى الطاولات في القاعة، وعقبت شيرين على الأمر قائلة: "عادي يا جماعة.. أهلًا بكم أنتم في مصر"، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة وهجوم كبير عليها لكونها تسيئ إلى سمعة مصر.



"البلهارسيا"

ردت شيرين على معجبة طلبت منها تقديم أغنية "مشربتش من نيلها" في إحدى حفلاتها، قائلة: "يجيلك بلهارسيا.. اشربي إفيان"، وهي إحدى ماركات المياه المعدنية الفرنسية، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إساءة لمصر ولمياه نهر النيل.



"تونس بقدونس"

في موقف لشيرين عبدالوهاب في تونس، أثار مزحها انزعاج عدد من التونسيين، بعد الحفل الذي أحيته على مسرح قرطاج، عندما شاركت الجمهور بحوار دار بينها وبين ابنتها بعد أن سألتها عن المكان الذي ستحيى حفلها فيه، وحين أجابتها تونس، ردّت ابنتها متسائلة "بقدونس"؟ وأضافت أنها مازحتها أنه "لا فرق بين تونس وبقدونس، لأن تونس خضراء مثل البقدونس".



"عمرو دياب راحت عليه"

وصلت ذلات لسان شيرين إلى زملائها في المجال ذاته، حيث قالت شيرين "عمرو دياب راحت عليه" في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، الأمر الذي أثار هجومًا شديدًا عليها، حيث غضب جمهور عمرو دياب غضبًا شديدًا، فيما التزم عمرو دياب الصمت.