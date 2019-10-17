مصر للطيران الناقل الرسمى لمعرض المنتجات المصرية بأربيل

شاركت مصرللطيران في رعاية الدورة السادسة لمعرض المنتجات المصرية المقام حاليا بمدينة أربيل بالعراق والمقام خلال الفترة من 16 -27 أكتوير 2019.



تأتي مشاركة مصر للطيران في المعرض للمساهمة في فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بين مصر والعراق ويعد فرصة متميزة لعرض المنتجات المصرية المختلفة، بما يسهم في تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.



وقد تفقد جناح مصرللطيران كل من السيد أحمد حارس- القنصل العام المصرى فى أربيل، والسيد أسامة محيى الدين-القنصل التجارى المصرى، والسيد محمد إبراهيم شاكر- ملحق مالي وإدارى بقنصلية جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى سرو ديزي، رئيس اتحاد مقاولي كردستان ودارا الخياط، رئيس اتحاد الغرف التجارية بأقليم كردستان وسوران قادر، المدير التنفيذي لمركز أربيل الدولي والسيد صدر الدين- نائب رئيس الغرف التجارية.



وقد أشاد الحضور ومنظمي المعرض بدور مصر للطيران بأقليم كردستان برئاسة هانى حسنى وأحمد زهران، مدير المحطة ومحمد فرح المدير المالي في تقديم كل التسهيلات اللازمة لسفر منظمي المعرض ونقل المنتجات المصرية.



جدير بالذكر أن شركة مصرللطيران تُسير حاليا 5 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة بغداد 4 رحلات أسبوعيا إلي أربيل بالعراق.