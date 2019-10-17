4 قطاعات تهوي ببورصة دبي بختام تعاملات الأسبوع

هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، لدى ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.62% خاسرا 45.68 نقطة ليغلق عند مستوى 2780.01 نقطة، بضغوط هبوط قطاعي البنوك والعقارات.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 180.3 مليون سهم محققة ما قيمته 252.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3373 صفقة ل32 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 17 سهما، واستقرت 6 أسهم.



وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.80%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.48%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5.60%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 3.80%.