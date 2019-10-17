ضبط 22 طربة حشيش فى الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من شن عدة حملات أمنية مكبرة؛ لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عنصرين إجراميين، حال وجودهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزتهما كل من 22 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 3.750 جراما و1000 قرص مخدر لعقار التامول، ومبلغ مالي وهاتفين محمولين بالشرقية.



ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية؛ لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.